Il protagonista di Love is in the Air è stato vittima di un lutto. La rivelazione dell’attore al magazine turco Hurriyet.

Love is in the Air, la soap opera in onda su Canale 5, sta continuando a conquistare numerosissimi telespettatori. Tale successo è stato possibile solo grazie al cast di elevata qualità, composto tra i tanti dall’attore turco che ha spodestato il fidanzato di Diletta Leotta, Can Yaman. Kerem Bursin è diventato l’attore più apprezzato dalle donne e dal pubblico in generale perché con le sue capacità artistiche e perché sempre dalla parte delle donne. Fidanzato con Hande Ercel, altra protagonista insieme a lui di Love is in the Air, sta vivendo un momento d’oro. Dunque una vera e propria star che oggi, intervistata dal magazine turco Hurriyet, si è raccontata senza filtri.

Love is in the Air, amara verità: protagonista vittima di un lutto

Cresciuto in America, Kerem racconta cosa l’ha spinto a tornare nella sua amata Turchia: “Mi è successo qualcosa di brutto che mi ha portato qui. Ho perso il mio migliore amico in un incidente”. Dalla perdita dell’amico alla scoperta dell’amore con l’altra protagonista di Love is in the Air.

I due fidanzati Kerem Bursin e Hande Ercel hanno reso pubblica la loro storia di recente però, nonostante ciò, continuano ad essere molto riservati e a limitarsi a parlare delle rispettive carriere. “Ci avviciniamo entrambi al nostro lavoro in maniera professionale. Non porto la mia vita personale al lavoro. Lei è il personaggio di Eda, io sono Serkan”.