Jasmine Carrisi: “Sto malissimo”. Cosa è successo alla figlia di Al Bano

Brutte notizie per Jasmine Carrisi. La figlia del cantante Al Bano ha dato l’annuncio sui suoi canali social: cosa le è successo

Una notizia comunicata direttamente tramite i suoi profili social: Jasmine Carrisi è risultata positiva al Covid. La figlia del cantante pugliese Al Bano ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute. “Comunicazione importante, sono positiva. Sto veramente una m***a, sto malissimo. Però passerà, spero presto” le sue parole.

La figlia del cantante aveva già ricevuto la prima dose del vaccino, e a breve avrebbe completato l’intero ciclo. Poco fa, ai microfoni di AdnKronos è intervenuto Al Bano stesso per parlare delle condizioni di salute di sua figlia. “Non sta bene. L’abbiamo dovuta segregare e, per una ragazzina di 20 anni, non è facile. Ha la febbre a 39, è spossata e ha un po’ di tosse. Tutti i sintomi tipici di questo maledetto virus” le sue parole.

Jasmine Carrisi, parla Al Bano: “Chissà come starebbe senza la prima dose del vaccino”

Jasmine Carrisi è risultata positiva al Covid. Ai microfoni di Adnkronos, ha parlato delle condizioni di sua figlia anche Al Bano, dopo le parole della stessa Jasmine sui sui canali social. “Chissà come starebbe oggi se non avesse fatto nemmeno la prima dose del vaccino. È dura vederla in quelle condizioni, aggredita da un microbo contro cui non puoi fare praticamente nulla. Il vaccino è la salvezza dell’umanità” ha raccontato il cantante pugliese.

“Green Pass? Credo che tutte le precauzioni utili per allontanare il virus vadano prese, vadano fatte e vadano rispettate. Mi vengono in mente le lunghe file di 70 anni fa vicino alla scuola di Cellino San Marco, con un dottore che ci faceva a tutti il vaccino del vaiolo, avevo 8 anni. Così ci salvammo dal vaiolo!” ha poi concluso Al Bano.