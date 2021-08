Gerry Scotti, presto in Tv con il nuovo appuntamento: di cosa si tratta

Uno dei presentatori più amati, Gerry Scotti, tornerà presto in televisione con un quiz che promette di fare guerra alla rete concorrente. Scopri di cosa si tratta e quali saranno i prossimi impegni della prossima stagione.

In un’estate fatta soprattutto di repliche, che regalano anche grosse soddisfazioni in termini di ascolti, continua a premiare trasmettere dei contenuti nuovi in Tv. Temptation Island sembra ormai un appuntamento irrinunciabile dell’estate, che invoglia al gossip amoroso. Dall’altra parte, il quiz Reazione a catena di Marco Liorni continua ad appassionare.

Forse anche per provare ad arginare gli ascolti della rete concorrente, Mediaset ha già deciso che il 30 agosto partirà la trasmissione del re dei quiz Gerry Scotti. Caduta libera si scontrerà dunque con l’amatissimo Reazione a catena, prendendo il posto delle repliche di Conto alla rovescia.

Gerry Scotti, gli appuntamenti della prossima stagione

Gerry Scotti non sarà solo impegnato con il programma Caduta libera. Subito dopo il termine della trasmissione, andranno in onda le puntate di Tu si que vales, che sono già state registrate nel mese di luglio. Se nelle prime puntate mancherà Belen a causa della gravidanza, poi ritroverà Maria De Filippi, Rudi Zerbi, Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli.