George Clooney e Amal, risposta ai rumor sul terzo figlio? Fan senza parole

I ruomors parlano dell’arrivo di un terzo pargolo nella famiglia Clooney. A distanza di alcune ore, arriva la smentita di George e Amal

Nei giorni scorsi i rumors vedevano George Clooney e Amal Almauddin attendere l’arrivo di un terzo figlio. La notizia che ha fatto in poche ore il giro del web facendo impazzire i click si è rivelata essere però solo una fake news. Difatti, la bellissima coppia ha deciso di smentire le voci che stavano circolando sul loro conto.

Nella notizia diffusa dal Daily Mail si parlava addirittura di una gravidanza che aveva già superato il trimestre. I fans della coppia attendevano con ansia la foto di Amal dove mostrava il pancino che poco alla volta stava crescendo. Ma nulla, solo un sogno che non si è avverato. La smentita dei Clooney è stata diffusa da un loro rappresentante. Questo ultimo ha fatto sapere a U.S. OK! che la bellissima coppia non aspetta nessun terzo figlio.

George Clooney e Amal Almauddin in attesa del terzo figlio? Arriva la smentita: i gemelli non avranno un fratellino

In tanti ci speravano ma l’arrivo di un terzo pargolo nella famiglia Clooney almeno per il momento resterà solo un grande sogno. George e Amal sono già genitori di due meravigliosi gemelli, Ella e Alexander. I due hanno fatto sapere che la notizia diffusa dal Daily Mail era una fake news: i gemelli non avranno un fratellino o una sorellina.

Intanto però l’informatore della famiglia Clooney non ha dato ulteriori dettagli a tal riguardo. Per questo motivo c’è chi pensa ancora che si possa essere trattato solo di una manovra di George e Amal per tenere lontani i paparazzi e vivere almeno i primi mesi della gravidanza in maniera tranquilla. Dunque per coloro che nutrono ancora forti dubbi, non resta che aspettare qualche settimana o mese quando Amal, qualora fosse realmente incinta, non potrebbe più tenere nascosto il pancione.