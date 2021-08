Flavio Briatore contro tutti: i motivi del suo duro sfogo

Flavio Briatore ha voluto dire la sua riguardo l’attuale situazione imposta dalla pandemia di Covid, dalla posizione dei no vax alla situazione che stanno attraversando gli imprenditori che.

Come ormai di consueto, Flavio Briatore è tornato a dire la sua sull’imprenditoria e la politica italiana con il periodo che avrebbe dovuto coincidere con il picco delle presenze del suo Billionaire sardo. Quest’anno, però, a causa delle restrizioni imposte dal Covid, tutte le discoteche ed i locali notturni rimarranno chiusi, compreso quello di Flavio.

Nell’intervista a Morning News di Canale 5 l’imprenditore è un fiume: la scelta dello Stato di proibire l’accesso alle discoteche è un autogol. Avrebbe potuto incentivare i giovani a vaccinarsi per poterci entrare; inoltre, la mascherina sembrerebbe essere ormai diventata un accessorio di moda che non crea più fastidi.

Flavio Briatore, la beffa di non poter lavorare per chi ha un locale notturno nell’epoca del Covid

Anche Briatore torna ad evocare le regole sugli assembramenti durante il Campionato Europeo di calcio, chiedendosi: “Perchè loro sì e le discoteche no?“. I veri problemi, però sarebbero altri due. Il primo, senza dubbio, sono i no vax: Flavio è d’accordo con le restrizioni imposte da Draghi per chi non ha il Green Pass.

Secondo Flavio Briatore lo Stato starebbe facendo terrorismo parlando in maniera incessante del Covid e delle sue conseguenze. Questo avrebbe messo paura agli italiani, che si sposterebbero meno per fare vacanza. Inoltre, l’imprenditore ha notato che adesso le persone preferiscono affittare casa e fare dei party privati, non essendoci locali notturni.