Fabrizio Frizzi, l’omaggio da brividi di Milano: grandissima emozione

Un grande omaggio a distanza di 3 anni dalla sua morte: Milano ricorda così il compianto conduttore Fabrizio Frizzi

A Milano è atteso un nuovo grande progetto intitolato al compianto conduttore Fabrizio Frizzi. Si tratta di una struttura d’accoglienza per i genitori di bambini ricoverati in ospedale, lontano dai propri luoghi di residenza, che si ergerà su tre piani accanto al Santuario della Madonna delle Grazie all’Ortica.

L’iniziativa parte dall’Unitalsi Lombarda – a 100 anni dalla fondazione – grazie all’incontro avvenuto a Palazzo Marino tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ed il presidente di Unitalsi, Vittore De Carli, cui è stata concessa la delibera per per la ristrutturazione dell’edificio.

Fabrizio Frizzi, l’omaggio al conduttore: i lavori in corso

Dopo l’intesa trovata con il sindaco di Milano, primo sostenitore del progetto, è stata messa a punto la tabella di marcia per la ristrutturazione dell’edificio. Quest’ultimo potrà ospitare 6 nuclei familiari che godranno di ogni comfort: camere e bagni privati, cucina e soggiorno condivisi. Oltretutto, il posto è perfettamente collegato alle reti urbane per ogni spostamento necessario.

Idealmente, i lavori potrebbero partire questo settembre coordinati dall’architetto Sara Ugazio dello studio Zenith-Studio Architetti Associati di Busto Arsizio, per poterli terminare entro 3-4 mesi dall’inizio. L’idea è nata dall’esperienza fatta dall’Unitalsi della Lombardia, dopo aver incontrato diverse famiglie senza una sistemazione ed in attesa delle cure per i propri figli. Com’è noto, Milano è meta ambita per interventi di ogni genere, godendo dei migliori specialisti d’Italia. La decisione di intitolare l’edificio a Fabrizio Frizzi nasce dagli anni di lavoro insieme, difatti il compianto conduttore ne era testimonial.