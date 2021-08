Calciomercato Milan, il bomber verso l’addio: “La situazione non mi piace”

Calciomercato Milan, un bomber potrebbe presto lasciare la sua attuale squadra. Le ultime dichiarazioni lasciano pochi dubbi

Il Milan continua ad essere una delle squadre più attive in questa sessione di calciomercato. Poche ore fa è stato ufficialmente presentato alla stampa Olivier Giroud, già a segno dopo 5 minuti di amichevole contro il Nizza. Il bomber francese va ad affiancare Ballo-Touré e Mike Maignan come nuovi acquisti, oltre alle conferme di Fikayo Tomori, Brahim Diaz e Sandro Tonali.

60 i milioni spesi sul mercato, ma non sembra essere finita qui. Nei piani di Maldini e Massara, c’è l’idea di aggiungere alla rosa un terzo attaccante giovane, un quarto centrocampista, un esterno d’attacco, un vice Calabria e soprattutto un trequartista. Per uno di questi ruoli, c’è una grossa novità: l’attaccante a lungo richiesto potrebbe presto lasciare il suo attuale club.

Calciomercato Milan, Juric congeda Belotti: “Poca chiarezza, non mi piace”

Il divorzio tra il Torino e Andrea Belotti potrebbe avvenire ben prima del previsto. In scadenza il prossimo anno, l’attaccante fresco vincitore degli Europei non sembra intenzionato a rinnovare. Una situazione poco chiara, che sta iniziando a dare fastidio all’allenatore Ivan Juric. Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’ex Hellas Verona si è sfogato.

“Vorrei che mi dicesse di voler restare. C’è poca chiarezza, e questa situazione non mi piace. Ha ricevuto un’offerta dal Torino con cifre che non prende nemmeno Immobile” ha spiegato, aggiungendo poi: “Capisco la delusione, ma anche lui nell’ultima stagione non ha fatto bene. Deve riacquistare la scintilla, se non sarà convinto non lo aspetterò. Chi ha dubbi può andarsene“.

Da tempo si parla di Milan come possibile nuova destinazione per il Gallo. Maldini avrebbe addirittura già provato a convincere il bomber italiano ad andare a scadenza per poi passare in maglia rossonera a parametro zero.