Calciomercato Juventus, colpo di scena Cristiano Ronaldo: salta tutto!

Grandi novità per il calciomercato della Juventus, con un colpo di scena che coinvolge Cristiano Ronaldo. Andiamo a vedere cosa sta succedendo.

Non ci sono grandi novità per il calciomercato della Juventus, con Cristiano Ronaldo che ha sciolto ogni dubbio, decidendo di rimanere in bianconero anche per la prossima stagione. Il campione portoghese, però, ancora deve rinnovare il contratto che scadrà tra meno di 12 mesi. Per questo in molti hanno pensato che il mercato juventino potesse ruotare intorno ad una possibile cessione di CR7.

Nelle ultime settimane la voce di mercato più insistente portava Cristiano Ronaldo a Parigi per comporre un tridente da sogno con Mbappè e Neymar. Il portoghese poteva arrivare nella capitale francese in uno scambio con Mauro Icardi. L’argentino, infatti, non ha trovato molto spazio nelle ultime due stagioni ed aveva fatto intendere di voler tornare in Italia. Ma nelle ultime ore è arrivata la smentita dello stesso Icardi, andiamo a vedere le sue parole.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo al PSG: Icardi blocca tutto

Durante questa finestra di Calciomercato, la Juventus aveva pensato ad un incredibile scambio tra Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi. Ma a fermare ogni voce di scambio ci avrebbe pensato proprio l’argentino con un messaggio sui social in cui afferma: “Questa stagione, la prossima e la prossima. Non ci sono mai stati dubbi, vai PSG!“. Con queste parole il calciatore ha voluto così togliere il suo nome dal mercato.

Ad oggi l’ex capitano dell’Inter ha con il Paris Saint Germain un contratto che scade il 30 giugno 2024 e quindi il suo futuro sembrerebbe essere all’ombra della Tour Eiffel. Situazione differente invece per Cristiano Ronaldo, che ha il contratto in scadenza nel 2022. Infatti in caso di mancato rinnovo, il portoghese potrebbe approdare a parametro zero proprio al PSG o addirittura provare l’esperienza americana in MLS.