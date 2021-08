Barbara D’Urso ha rivelato di essere in ansia per quanto sta accadendo nelle ultime ore.

L’Italia è in fiamme. Sono diverse le regioni che stanno divampando nelle ultime ore mentre il termometro segna temperature che sfiorano o superano i quaranta gradi. Oltre alla Sardegna, anche Abruzzo, Sicilia e Puglia sono vittime degli incendi che in modo particolare stanno devastando la città di Pescara. La situazione si aggrava di ora in ora al punto che le fiamme hanno raggiunto le abitazioni costringendo in molti all’evacuazione.

Il dramma che si sta consumando in questi giorni viene vissuto da vicino anche dalle persone che non abitano in quelle zone. Anche la conduttrice di Mediaset, Barbara D’Urso attraverso i social ha voluto esprimere il suo dolore.

Barbara D’Urso, la situazione è disastrosa: “Mi vengono i brividi”

La conduttrice di Pomeriggio 5 è molto legata all’Abruzzo in quanto qui ama trascorrere spesso le sue vacanze. “È assurdo, mi vengono i brividi. Ero qui una settimana fa. Ieri le fiamme hanno raggiunto gli ombrelloni della spiaggia”.

I roghi che stanno deturpando alcune regioni della nostra penisola, stanno provocando danni senza precedenti. Pescara si aggiunge purtroppo alla lista delle città colpite dalle fiamme e Barbara D’Urso si unisce agli abitanti dell’Abruzzo: “Un abbraccio a tutti i miei amici abruzzesi”.