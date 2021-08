Ballando con le stelle 2021, grande artista nel cast: che bomba

Manca poco all’inizio del talent show Ballando con le stelle. La conduttrice Milly Carlucci è impegnata nel reclutamento delle celebrità: i dettagli

L’accordo tra Milly Carlucci e la Rai, per la nuova edizione di Ballando con le stelle, è stato siglato e la conduttrice assieme alla macchina di produzione è all’opera per reclutare i concorrenti che si sfideranno nel ballo. In seguito all’abbandono di Raimondo Todaro che dovrebbe passare nel cast di Amici, il talent show prodotto dalla queen di Canale Cinque Maria De Filippi, la Carlucci si è messa all’opera per creare un cast forte in grado di scontrarsi ed avere la meglio sul talent Tú sí que vales.

Difatti, lo show campione di ascolti in onda su Canale Cinque e Ballando con le stelle saranno trasmessi nelle stesse serate a partire dal prossimo mese di ottobre 2021. Intanto i vari sondaggi che sono stati avviati vedrebbero tra i preferiti la presenza nel cast, nonché la partecipazione, di una grande artista. Scopriamo di chi si tratta.

Ballando con le stelle, grande celebrità nel cast? Il sondaggio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mietta (@mietta_official)

Come ogni anno quando si arriva al momento della scelta delle celebrità che parteciperanno a Ballando con le stelle in onda su Rai1, vengono avviati dei sondaggi per comprendere quelle che potrebbero essere le preferenze del pubblico.

Quest’anno, tra i favoriti rimbalza il nome di una grande artista: parliamo di Mietta. La cantante si è avvicinata al mondo della musica quando era molto giovane e sin da subito ha ottenuto grandi successi. Nel 1989 ha debuttato al Festival di Sanremo nella categoria ‘Nuovi’ portando a casa la vittoria con il brano ‘Canzoni’ scritto da Amedeo Minghi e Pasquale Panella.

Nel 1990, invece, è arrivata sul palco di Sanremo con ‘Vattene Amore’ conquistando il terzo posto tra i big. L’artista ha partecipato tante altre volte al Festival, ma la musica non è stata la sua unica passione. Mietta ha lavorato anche come attrice e non sono mancati infine impegni lavorativi in tv che l’hanno vista calarsi nel ruolo di giudice e concorrente di reality musicali tra cui Music Farm.