Aurora Ramazzotti, disavventura in aeroporto: cos’è successo

Piccola disavventura in aeroporto per Aurora Ramazzotti. L’influencer ha dovuto sopportare il volo in ritardo: la sua reazione ironica sui social.

Anche Aurora Ramazzotti durante queste vacanze ha dovuto avere a che fare con un ritardo all’aeroporto. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, infatti, era pronta a volare per una pausa di qualche giorni, ma purtroppo il ritardo del volo ha rimandato il tutto di qualche ora. Nonostante ciò Aurora non si è persa d’animo ed ha ironizzato su quanto accaduto sui propri profili social.

Aurora era in compagnia delle amiche pronte per partire verso Ibiza. Un ritardo però ha ostacolato la compagnia, con la baby Ramazzotti che ha commentato ironicamente: “Vi dico solo che dei passeggeri del nostro volo si sono persi a Malpensa dopo aver imbarcato i bagagli e li stiamo aspettando da 40 minuti“. Alla fine però i minuti di ritardo sono stati più di quaranta con Auro che ha deciso di cambiare volo insieme alle sue amiche. Andiamo quindi a vedere come la compagnia ha contrastato l’inconveniente.

Aurora Ramazzotti e quel ritardo all’aeroporto: “Li abbiamo aspettati 40 minuti”

Aurora Ramazzotti ha quindi subito una vera e propria disavventura prima di poter prendere il suo aereo per Ibiza. Infatti l’influencer ha spiegato come dei passeggeri si siano persi per Malpensa dopo aver imbarcato i bagagli. L’attesa a causa dell’inconveniente, però non è durata solamente 40 minuti. Infatti a causa di un ulteriore ritardo, la piccola Ramazzotti ha deciso di cambiare piani.

Sempre sul proprio profilo Instagram Aurora ha rivelato ai suoi followers di aver cambiato volo. Inoltre l’influencer ha deciso di ironizzare quanto accaduto affermando: “Comunque dei sei che si sono persi non c’è traccia e vi dirò di più, ci stiamo domandando se siano mai esistiti, ma questo è un mistero che non risolveremo mai“. Adesso Aurora è finalmente Ibiza in compagnia di volti noti come Paola Di Benedetto, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.