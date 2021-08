Antonella Clerici, The Voice non andrà in onda il 14 agosto: le motivazioni

Antonella Clerici e The Voice Senior, grazie alle repliche, non hanno abbandonato gli italiani neanche d’estate. Scopri cosa succederà nella prossima stagione e perchè il talent non andrà in onda il 14 agosto.

La Rai sta trasmettendo durante l’estate tutte le repliche di The Voice Senior, che stanno anche riscuotendo un buon successo di pubblico: il 14 agosto, però, il talent non andrà in onda. La rete ammiraglia, infatti, avrebbe deciso di dedicare una serata speciale ad un artista che ha scritto la storia della televisione italiana.

Il 14 agosto, su Rai 1, andrà in onda Il Volo: tributo a Ennio Morricone, che prenderanno il posto di The Voice Senior e Clementino, Gigi D’Alessio, Albano e la figlia Jasmine. Nel frattempo, Rai 2 e Rai 3 trasmetteranno due film: “Ambigua ossessione” e “Juliet Naked – Tutta un’altra musica”.

Antonella Clerici, The Voice Senior non lascia gli italiani neanche d’estate

Mentre vengono trasmesse le repliche di The Voice Senior, Antonella Clerici sta lavorando alla nuova edizione del programma, che andrà in onda in autunno, sempre su Rai 1. Gli ottimi risultati portati dalle prime puntate di quest’anno, infatti, hanno reso naturale il rinnovo per una seconda stagione.

Fra le novità annunciate per il programma ci sarà l’abbandono di The Voice Senior da parte di Albano e la figlia Jasmine Carrisi. A quanto pare, il cantante pugliese non l’avrebbe presa benissimo, commentando scettico. Al loro posto arriverà Orietta Berti, che grazie al nuovo singolo con Fedez è tornata a scalare le classifiche musicali.