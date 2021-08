Anticipazioni Una Vita, l’aborto di Genoveva complica le cose: colpo di scena

Nuovi colpi di scena nei prossimi episodi della soap spagnola Una Vita: le ultime anticipazioni vedono al centro della scena Felipe e Genoveva

Nuovi colpi di scena nei prossimi episodi della soap spagnola Una Vita. Al centro dell’attenzione, il matrimonio di Genoveva e Felipe. I due saranno sempre più ad un passo dalla rottura. L’Alvarez nutre dei dubbi su sua moglie, crede fortemente che sia stata lei ad uccidere Marica Sampaio e non si farà scrupoli ad accusarla apertamente.

Intanto la Salmeron dovrà affrontare anche l’aborto e deciderà di scaricare tutte le colpe sull’avvocato. La dark lady racconterà in giro che il marito è diventato particolarmente violento dopo la morte della Sampaio ed è solo colpa sua se hanno perso il bambino.

Genovevà deciderà di ricattare Laura dopo che ha scoperto il suo passato. Questa ultima sarà dunque costretta dalla Salmeron a fare false dichiarazioni sull’avvocato. La domestica dirà che l’Alvarez l’ha violentata dopo una notte trascorsa insieme. Cosa succederà all’avvocato? Lo scopriremo presto.

Dopo le ultime accuse Felipe vuole uccidere sua moglie Genoveva: tutte le anticipazioni sui prossimi episodi di Una Vita

Le pesanti accuse di Genoveva portano all’esasperazione Felipe. Questo ultimo è pronto a tutto per farsi giustizia da solo e questa volta mettendo da parte la giurisprudenza seppure sia un uomo di legge.

La Salmeron scriverà delle lettere a Felipe e lo farà in modo che queste possano sembrare un’opera della Sampaio. Qui la donna accuserà l’avvocato di non averla salvata. L’Alvarez però scoprirà subito che l’artefice delle lettere è stata sua moglie, ma proprio nel momento in cui potrebbe tenerla in pugno per accusarla, Genoveva le farà sparire. A questo punto Felipe perderà la testa e non avendo più prove contro sua moglie, sarà ad un passo dall’ucciderla.