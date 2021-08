Anticipazioni Brave and Beautiful, Suhan viene rapita: grande suspense per i fan

Le nuove anticipazioni di Brave and Beautiful, fanno sapere di una scena che terrà col fiato sospeso i fan della soap opera

Nelle prossime puntate di Brave and Beautiful, Suhan sarà rapita dagli uomini di suo padre Tahsin che è intenzionato a far ricadere tutte le colpe su Cesur, suo acerrimo nemico. Tuttavia, il piano non ha grande successo perché non solo Cesur riesce a salvare Suhan, ma riesce anche a farla assistere alla confessione del padre.

Una volta che Suhan scopre la verità su suo padre, Tahsin dichiara guerra a Cesur, suo acerrimo nemico. L’uomo arriverà addirittura a manomettere i freni dell’auto del Alemdaroğlu che avrà un incidente insieme a Suhan, per fortuna non grave.

Anticipazioni Brave and Beautiful, Cesur confessa i suoi sospetti a Suhan

Fortunatamente illesi dopo l’incidente, Cesur confessa a Suhan i suoi sospetti: secondo l’uomo, infatti, sarebbe stato Tahsin a manomettere i freni della sua auto e che è stato lui, quindi, a provocare l’incidente che ha visto coinvolta anche sua figlia. Suhan non ha dubbi: crede e si fida ciecamente di Cesur, soprattutto dopo aver assistito alla messa in scena del padre e questo non farà altro che allontanarla ulteriormente.

Ad ogni modo, per Cesur non sarà semplice riuscire a liberare Suhan dalle grinfie del padre, riesce a farlo grazie all’amico Rifat che sarà fermato dalla polizia con una scusa banale. È soltanto allora che Cesur si reca nel garage di Rifat e capisce che è lì che viene tenuta prigioniera la figlia di Tahsin.