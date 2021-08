Un’ex ballerina di Amici in queste ore ha rivelato un dramma che ha colpito la sua attività che da anni la teneva impegnata e le dava tante soddisfazioni.

Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici 7, oggi gestisce un’agenzia di eventi specializzata in gare di danza, ma soprattutto è una stilista. La 30enne ha una sua prima linea intitolata Bereshift, che è stata presentata anche alla New York Fashion Week. Anche sul fronte amoroso procede tutto a gonfie vele con Salvatore, l’uomo a cui ha detto sì nel 2015 Susy.

Anche se non fa più la ballerina, Susy ha realizzato altri sogni che custodiva gelosamente nel cassetto: è riuscita ad affermarsi e a formare la famiglia che tanto sognava sin dai tempi in cui sedeva tra i banchi del popolare talent show condotto da Maria De Filippi. Purtroppo, nelle ultime ore lo stabilimento balneare gestito della sua famiglia, nonché discoteca e punto di riferimento per la movida estiva catanese, è stato ridotto in cenere da un brutto incendio esploso nella giornata di venerdì 30 luglio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Jasmine Carrisi: “Sto malissimo”. Cosa è successo alla figlia di Al Bano

Amici, ex ballerina rivela il dramma che sta vivendo: ridotto tutto in cenere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Susy Fuccillo (@susyfuccillo)

Susy Fuccillo attraverso il suo profilo Instagram ha mostrato ai suoi followers quel che resta de Le Capannine, l’attività che da anni la teneva impegnata e le dava tante soddisfazioni: “La prova più difficile che la vita mi ha messo davanti. Questo è quello che rimane della nostra attività familiare… ceneri.

“Mi sento impotente e persa, violentata nell’anima ed emotivamente vulnerabile. I social non servono solo a condividere gioie e vite perfette, questo è quello che è successo in una giornata d’estate, mentre tutti erano al mare a divertirsi”.