Amici 20, Aka7even furioso: tutta la verità sul rapporto con Sangiovanni – VIDEO

Una diatriba che va avanti da quando Aka7even e Sangiovanni hanno messo piede nella scuola di Amici 20: Luca dice basta

Aka7even e Sangiovanni sono stati acerrimi nemici ad Amici 20, entrambi favoriti ed ambivano al primo posto tra i cantanti. Una sana e genuina competizione, visto che al di fuori degli schermi i due artisti sono molto amici. Tuttavia, i fan dei due non sono così amici come loro, non è raro, infatti, che entrambi si trovino insulti nella chat privata da parte di membri del fandom opposto.

Questa volta, Aka7even ha letto un messaggio tra i suoi Direct di Instagram: “Copione. Hai copiato Sangio che è molto meglio di te. Giustamente non sai che fare e lo copi. Fai schifo”.

Amici 20, Aka7even dice la verità sul suo rapporto con Sangiovanni

Dopo aver ricevuto lo spiacevole messaggio su Instagram, Aka7even ha sbottato: “Che bello alzarmi la mattina e leggere queste ca**ate. Non riesco a capire perché vi siate impuntati con questa guerra tra il mio fandom e quello di Sangio, è una cosa orribile. Non ha proprio senso, perché io e Sangio siamo amicissimi, ci scriviamo spesso, facciamo battute, ci supportiamo, non riesco a capire il perché”.

“Non sono quel tipo di persona che va a controllare gli insulti”, ha spiegato Aka7even, “la mia vita non gira intorno ad insulti o cose negative, ma dopo guerre tra fandom su Twitter, poi basta, mettiamo un punto a questa storia insensata”. A chiosare con ironia ci pensa il produttore Cosmophonix che afferma: “Fate l’amore, non la guerra”.