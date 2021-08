X Factor, vincitore tuona: “Tornassi indietro, sceglierei Amici”

Un ex vincitore di X Factor che ha fatto molta strada, non è contento della scelta fatta: potendo tornare indietro proverebbe a sfondare con Amici

Era il 2013 quando Lorenzo Fragola, per la prima volta, provava le audizioni per entrare a far parte dei concorrenti di X Factor, ma fu scartato già ai provini preliminari. L’estate successiva, il cantante siciliano non ha gettato la spugna e fatto un secondo tentativo, riuscendo ad accedere alle fasi successive del programma ed entrando a far parte della categoria Uomini 16-24 di Fedez.

LEGGI ANCHE > > > Temptation Island, volano stracci tra due ex fidanzati: “Ma quale favola…”



NON PERDERTI > > > Elena Morali sui figli: “No, no e ancora no!”. Il motivo della sua furia – FOTO



Alla fine, Lorenzo Fragola l’ha spuntata ed è riuscito, a soli 19 anni, a vincere il talent show che un anno prima l’aveva rispedito a casa.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, una famosa ex corteggiatrice incinta: strana domanda ai fan

X Factor, Lorenzo Fragola: “Potendo tornare indietro, sceglierei Amici”

Nonostante il grande successo ottenuto grazie ad X Factor, strategicamente Lorenzo Fragola, potendo tornare indietro, avrebbe scelto un’altra strada: “Quando ho fatto XFactor avevo 19 anni e per me era un gioco: one shot o va bene o va male. Se avessi dovuto scegliere strategicamente avrei scelto Amici per diversi motivi”. Il cantante vincitore del talent ha poi specificato: “Un talent focalizzato sui ragazzi, Maria De Filippi supporta molto i cantanti e i ballerini sia consentendogli di conoscere produttori importanti che coinvolgendoli nella sua enorme macchina produttiva. Li rende partecipi del suo mondo e li supporta. Sicuramente una volta uscito da Amici si ha un percorso professionale più definito”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > La Rai punta su Milly Carlucci: allo studio un nuovo appuntamento televisivo

Lorenzo Fragola di certo non disdegna il suo percorso: “Detto questo, sono felice ed orgoglioso di aver partecipato a XFactor che ha accolto un ragazzino con la chitarra che cantava Ed Sheeran. Nell’ottica di oggi, con il mercato discografico attuale, avrei fatto un’altra scelta”.