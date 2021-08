WhatsApp, il messaggio che spaventa gli utenti: “Succederà ad agosto”

Un nuovo messaggio sta spaventando gli utenti di WhatsApp nelle ultime ore: dovrebbe succedere durante questo mese di agosto.

Oramai da diversi anni WhatsApp è l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, con oltre due miliardi di utenti. L’applicazione però ogni mese deve fare i conti con cyber-criminali e messaggi sospetti che vengono recapitati dagli utenti. Infatti proprio l’ultimo testo incriminato riporta un ritorno a pagamento di WhatsApp. Durante questo mese di agosto, stando al messaggio, l’applicazione dovrebbe tornare a costare 0,89 euro.

Un messaggio simile, invece, riporta un ritorno a pagamento dell’applicazione durante il mese di settembre. Dopo le diverse segnalazioni da parte degli utenti, il colosso della messaggistica istantanea ha smentito tutto. Infatti stando a clamorose sorprese, l’applicazione dovrebbe rimanere gratuita. Invitiamo tutti a diffidare da queste fake news, che spesso ingannano gli utenti dell’applicazione. Andiamo quindi a vedere l’ultima novità presente all’interno dell’app del gruppo Facebook.

WhatsApp, novità per chiamate e video-chiamate: utenti soddisfatti

Non smette mai di stupire WhatsApp, che a sorpresa è pronta a lanciare un’altra funzione. Infatti a breve all’interno dell’applicazione si potrà entrare nelle chiamate e videochiamate già iniziate. Ad annunciarlo è proprio il leader del Gruppo Facebook, Mark Zuckerberg, con un post pubblicato sui suoi profili social. L’arrivo della nuova funzione è imminente e sarò disponibile a partire dal prossimo lunedì per gli utenti di tutto il mondo.

Prima dell’ultimo aggiornamento l’unico modo per entrare all’interno di una chiamata era rispondere alla notifica sullo schermo. Invece con l’update sarà possibile vedere chi è presente in chiamata, con gli utenti che potranno aggiungersi a conversazione in corso. Ovviamente questo aggiornamento riguarderà le chiamate di gruppo e riprenderà uno strumento già visto su Instagram. Andiamo quindi a vedere cosa sta cambiando all’interno dell’applicazione.