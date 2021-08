Ida Platano, dama del trono Over di Uomini e Donne, ha fatto una triste confessione al Magazine del dating show.

Dopo un po’ di tempo lontana dai riflettori, Ida Platano è tornata. La dama del trono Over del dating show condotto da Maria De Filippi, ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine. Ida è da poco rientrata da una vacanza rigenerante in Sardegna insieme al figlio Samuele e al Magazine del programma ha confessato alcuni retroscena sulle difficoltà incontrate durante la crescita del figlio. In assenza di una figura maschile, Ida si è rimboccata le maniche ed ha lavorato sodo per tirare su suo figlio. “Dio solo sa come ho trovato la forza di affrontare tutto questo. C’erano dei giorni in cui pensavo di non farcela. Tra i momenti più emozionanti e belli che ricordo ci sono i primi dentini, le prime parole. Quando mi ha chiamato mamma per la prima volta sono scoppiata in lacrime”.

Uomini e Donne, triste confessione di Ida Platano: “Sono scoppiata in lacrime”

Dopo la confessione sul passato, Ida Platano ha detto di voler concedersi un’altra chance negli studi di Uomini e Donne. L’intenzione della dama è trovare un compagno di vita ma anche una figura di riferimento per il figlio Samuele. “Il giudizio di mio figlio è importantissimo per me. Quando incontro un potenziale uomo, la cosa principale è che voglia bene a mio figlio e lo tratti bene. Se a mio figlio poi non dovesse piacere questa persona, cercherei di capire le motivazioni”.

Suo figlio è la figura centrale della sua vita e lei vorrebbe che lui diventasse un grande uomo. “Vorrei diventasse un uomo con tanto carattere, tanta forza e coraggio. Determinato, leale. Mi piacerebbe fosse una persona pulita, con tanta educazione”.