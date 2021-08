Uomini e Donne, confessione del cavaliere: “Ho privato mia figlia di un diritto”

Il cavaliere di Uomini e Donne si lascia ad una confessione piuttosto sofferta sulla figlia: un grande rimorso che si porta dietro

Uno dei cavalieri di Uomini e Donne, Armando Incarnato, si è lasciato ad una dura confessione circa il suo rapporto con la figlia, Michelle: “Avrebbe dovuto avere una famiglia unita. Aveva il diritto di vivere con il padre e la madre e io quel diritto gliel’ho tolto. L’ho tolto a lei, l’ho tolto alla madre e l’ho tolto a me”.

Armando, oltretutto, è molto distante dalla figlia che vive in Calabria con la madre: “È l’unica pecca del nostro rapporto. A volte vorrei vederla solo per dirle ‘che bella che sei’. Per un abbraccio, un sorriso, portarle un regalo. Purtroppo questo non può accadere perché i chilometri che ci separano sono tanti e mi fa rabbia perché, per forza di cose, i nostri incontri devono essere sempre programmati”.

Uomini e Donne, Armando Incarnato parla della figlia Michelle

Molto legato alla figlia e gelosissimo di lei, Armando Incarnato ha confessato: “Mi auguro fortemente che un giorno possa trovare un uomo buono. Una persona che sappia amarla e rispettarla e si prenda cura di lei. Lo spero”.

Al Magazine del dating show, il cavaliere si è lasciato a confessioni struggenti che fanno percepire il suo desiderio di poter fare il padre a tutto tondo.