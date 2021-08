Uomini e Donne, una famosa ex corteggiatrice che era stata anche scelta adesso è incinta: strana domanda ai fan prima del parto

Hanno provato a cercare l’amore ma anche a farsi conoscere scendendo le scale di Uomini e Donne. Alcune ce l’hanno fatta, altre hanno rinunciato prima o dopo la scelta e sono tornate alla loro volta d tutti i gironi. Come Valentina Pivati, che nel 2018 era stata corteggiatrice e poi scelta di Mariano Catanzaro.

Una storia che è durata in realtà pochi mesi, come spesso è successo alle coppie passate negli studi del dating show di Maria De Filippi. Ma Valentina ha trovato lo stesso la sua strada e adesso è incinta del suo primo figlio. O meglio, sarà una bambina come ha fatto teneramente sapere ai suoi fan.

La Pivati e l’attuale compagno, un ragazzo di nome Andrea che arriva dalla provincia di Varese come lei, hanno appena postato la foto del pancione e hanno fatto una domanda. “Meglio Alicia con la i o Alicya con la y“? In molti hanno scelto la versione all’italiana, quella con la ‘i’, ma anche l’altra piace.

Valentina Pivati e l’attuale compagno stanno insieme dal 2019: da allora, lei è diventata una apprezzata influencer, mentre lui lavora lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. E accanto ad Andrea ha ritrovato il sorriso, anche se non ha mai avuto parole di rabbia contro Mariano.

La notizia della maternità è la più bella che potesse ricevere e l’ha condivisa subito con i suoi follower. “Sapere che cresci sempre più dentro di me – ha scritto a fine maggio – non può che emozionarmi e rendermi orgogliosa di quello che io e il tuo papà abbiamo costruito e continuiamo a costruire. Attendere con ansia di vedere ogni tuo cambiamento è già diventata la mia ragione di vita, non oso immaginare quando sarai tra le nostre braccia”.

E Mariano Catanzaro? Da allora ha messo insieme altre esperienze e negli ultimi tempo è stato anche chiacchierato per la sua amicizia con Giovanni Ciacci. Alcune indiscrezioni lo volevano come nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 6, ma per ora non è arrivata nessuna conferma.