Tina Cipollari, il primo amore non si scorda mai: annuncio stupefacente

Una rivelazione ha smosso il mondo del gossip: il primo amore di Tina Cipollari, quello storico, è ancora innamorato di lei?

Sono circa 3 anni da quando Tina Cipollari è fidanzata con l’imprenditore fiorentino, Vincenzo Ferrara, ma prima di lui, per ben 16 anni c’è stato un solo uomo a farle battere il cuore, nonché padre dei suoi tre figli. Durante un’edizione di Uomini e Donne, l’attuale opinionista conobbe Chicco Nalli, in arte Kikò.

Tina e Kikò hanno intrapreso una relazione nel 2002, sposati nel 2005 ed hanno avuto tre figli, fino al 2018 quando la coppia ha ufficializzato la propria separazione.

Tina Cipollari, Kikò la pensa ancora? Le parole di Ambra Lombardo

Kikò e Ambra Lombardo si sono conosciuti durante una delle ultime edizioni del Grande Fratello, quella del 2019 condotta da Barbara D’Urso, ma la loro storia non è decollata all’esterno della casa più spiata d’Italia. A DiPiù, la Lombardo non ha nascosto di essere amareggiata da quanto accaduto con l’ex della Cipollari, sostenendo di crederci più di quanto non ci credesse lui.

Durante l’intervista, la Lombardo ha lanciato una vera e propria bomba: “Kikò è un uomo buono. Innamorato dei suoi figli e forse, in fondo in fondo, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie”. Ambra Lombardo ha anche affermato: “Ogni volta che parlavamo della fine del suo matrimonio lui si intristiva. Era come se, tra le righe, mi dicesse che lui e Tina avrebbero dovuto concedersi una seconda possibilità prima di separarsi“.