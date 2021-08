Temptation Island, tutto finito: arriva la decisione di Mediaset

Temptation Island è giunto alla fine, Mediaset ha preso la propria decisione riguardo il programma ed i palinsesti

Il viaggio attraverso i sentimenti all’Is Morus Relais si è concluso da una settimana, la decima edizione di Temptation Island è terminata il 27 luglio ed i fan del programma ne vorrebbero già un’altra. Gli anni passati è stata prodotta una versione VIP del programma che è ferma già dal 2020 e che non sembrerà arrivare neppure quest’anno.

Intanto che ogni coppia – o ex – ha preso la propria strada, il programma di Ambra Banijay Italia è alla ricerca della formula giusta per la prossima edizione che arriverà, come di consueto, per l’anno prossimo. Intanto, Mediaset ha preso una decisione.

Temptation Island è giunto al termine: la decisione Mediaset sul palinsesto

Per sopperire al buco lasciato da Filippo Bisciglia e le coppie dell’Is Morus Relais, Mediaset è dovuta correre ai ripari per le serate di lunedì 2 e martedì 3 agosto. Per quanto riguarda la giornata di domani, il palinsesto prevede la commedia italiana del 2017 Terapia di coppia per amanti con Pietro Sermonti e Ambra Angiolini.

Per quanto riguarda, invece, la serata di martedì 3 agosto – il palinsesto della scorsa settimana era occupato dalla finale del reality show – è prevista la messa in onda di Gloria, una nuova miniserie francese, del 2021, con protagonista Cecile Bois nei panni di una giovane avvocatessa di rientro dal congedo di maternità.