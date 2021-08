Simona Ventura, che stoccata alle due regine della tv: “Meglio la pizza”

Simona Ventura, che stoccata alle due regine della tv prima di tornare in diretta da settembre con un programma tutto suo: “Meglio la pizza”

Le primedonne della tv italiana sono ancora vive e battagliere. Come Simona Ventura che sta ricaricando le batterie per il suo grande rientro in tv a settembre, ma intanto ha rilasciato una interessante intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’ parlando di alcune colleghe. E ad un paio di loro ha tirato una stoccata degna della migliore Vezzali alle Olimpiadi.

Perché quando le hanno chiesto se la domenica preferisce Barbara D’Urso o Mara Venier, ha risposto così: “Tra loro due scelgo la pizza”. come a dire che non le interessano entrambe, anche se suona strano. Perché nei giorni scorsi ha fatto polemica la scelta di appoggiarsi per il suo ultimo programma, ‘Discovering Simona’, ad una società nella quale lavora il figlio di Barbarella. Lei giustamente ha spiegato che è solo un problema di meritocrazia, on di raccomandazioni. Ma con la D’Urso, d’accordo non va.

Molto diverso invece è se deve scegliere tra Ballando con le Stelle e Tu sì que vales, quindi tra Milly Carlucci e Maria De Filippi: “Una bella lotta, diciamo che guardo una e registro l’altra e viceversa”, ha confessato.

Simona Ventura, che stoccata alle due regine: da settembre ricomincia con una collega

Dopo la presentazione dei nuovi palinsesti tv per la prossima stagione in Rai, sappiamo che Simona Ventura potrà ricominciare con un nuovo programma. Ogni domenica mattina, dalle 11 alle 12 subito prima del Tg2, ci aspetta con ‘Citofonare Rai 2’ e insieme a lei ci sarà anche Paola Perego, per una coppia che si annuncia interessante ma a nche esplosiva.

Nella sua intervista però la Ventura seppellisce ogni ascia di guerra e spiega di essere pronta per riconciare. Ammette che non si sono mai amate troppo. ma “ho vissuto come un’ingiustizia la chiusura del suo programma e l’ho dichiarato subito sui social. Lei mi ha chiamato, ci siamo viste a cena ed è nato il nostro rapporto”.