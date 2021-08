Royal Family, Harry e Meghan rischiano grosso: il terribile scenario. I duchi del Sussex si sono ritagliati un ruolo di opposizione nei confronti di Buckingham Palace

La strada intrapresa dal principe Harry e da Meghan Markle è piuttosto chiara. I due hanno tagliato i ponti con la Royal Family e hanno deciso di diventare indipendenti anche dal punto di vista finanziario. Il trasferimento in California e la nascita della seconda figlia, Lilibet, impone dei doverosi ragionamenti sul come trovare tutti i fondi necessari per il sostentamento. Il loro stile di vita altolocato richiede svariati milioni di dollari per potersi sentire tranquilli e al momento non sembrano esserci problemi. Alcuni esperti hanno fatto i conti in tasca ai Sussex, sommando i vari accordi sottoscritti in questo periodo. Netflix e Spotify garantiscono quasi 50 milioni per i prossimi anni, con la realizzazione di documentari e podcast. Ultimamente è arrivata anche la firma con la Penguin Random House, casa editrice americana, per la stesura di quattro libri esclusivi da parte di Harry (uno di Meghan), con memorie e segreti di famiglia. Uno addirittura verrà scritto solo dopo la morte della Regina Elisabetta, per la portata delle notizie che dovrebbe contenere.

Tutto questo però, potrebbe creare grossi problemi alla coppia e secondo qualcuno non sarebbe nemmeno troppo lungimirante a livello finanziario.

La corrispondente di Vanity Fair Royal, Katie Nicholl, ha rivelato la “minaccia” che il duca e la duchessa devono affrontare in futuro. Ha detto al programma di True Royalty TV, ‘The Royal Beat‘ che i libri potrebbero favorire i Windsor.

Ha detto: “Penso che la più grande minaccia per Harry e Meghan, una volta conclusi questi accordi sui libri e i podcast di Spotify, possa essere finire nel dimenticatoio”.

“D’altronde la famiglia reale resta sempre la famiglia reale, ma loro una volta raccontati i segreti potrebbero rimanere esclusi da tutto”.

Nel documentario di Channel 5 ‘Meghan at 50: The Climb to Power’, l’esperto reale Tom Quinn ha spiegato che la duchessa del Sussex sta usando le sue conoscenze per trasformare lei e Harry in un “marchio redditizio”.

Non è un caso che abbiano scelto proprio la California, il luogo che l’attrice conosce meglio. D’altronde gli Usa li hanno accolti a braccia aperte e sono la loro unica speranza per il futuro.