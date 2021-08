Pierpaolo Pretelli in lacrime davanti a tutti: il motivo – FOTO

A distanza di alcuni mesi dall’inizio della storia d’amore con Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli è scoppiato in lacrime: scopriamo cos’è successo

Si sono conosciuti al GF Vip 5 dove è scoccata la scintilla e a distanza di pochi mesi, Pierpaolo Pretelli scoppia in lacrime per Giulia Salemi. Ma cos’è successo tra i due? Ebbene, nulla di grave, anzi! In occasione del suo 31esimo compleanno, la Salemi gli ha dedicato un video narrato con tutti i momenti più belli vissuti insieme e questo l’ha emozionato moltissimo.

D’altronde c’era da immaginarselo, le parole dell’ex gieffina avrebbero toccato anche il cuore di una persona non innamorata e in questo caso d’amore ce n’è in abbondanza. Pierpaolo e Giulia dopo l’esperienza vissuta al Grade Fratello Vip sono diventati inseparabili, insieme condividono davvero tutto. I due sono riusciti ad abbattere le pareti degli più scettici che non credevano a quell’amore nato tra le mura della casa più spiata dagli italiani.

LEGGI QUI LA LETTERA DI GIULIA SALEMI>>> Giulia Salemi, la lettera che lascia tutti di stucco: parole da brividi – VIDEO

La reazione di Pierpaolo Pretelli dopo la sorpresa di Giulia Salemi: che spettacolo

Era da immaginarsela la reazione di Pierpaolo Pretelli dopo la lettera intrisa d’amore che Giulia Salemi gli ha dedicato in occasione del suo 31esimo compleanno. L’ex gieffino non è riuscito a trattenere le lacrime: nelle foto scattate nel corso della serata, l’emozione del Pretelli è palese.

Non è mancata poi la sua risposta a chi in questi mesi gli sta riempendo il cuore di gioia: “Se penso ad un anno fa mi viene in mente un Pierpaolo triste e insoddisfatto… ma la vita a volte sa proprio stupirci! Ed eccoci qua nel posto dove mi avevi promesso di portarmi…”. Giulia infatti in occasione di questa ricorrenza, ha deciso di portare il suo ‘Pier’ a Ibiza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Elisabetta Gregoraci-Flavio Briatore, indiscrezione super: fan al settimo cielo

“Da quando sei nella mia vita tutto ha più senso e non posso che sentirmi estremamente fortunato ad averti al mio fianco. Per ora posso solo dire che è tutto magico“. Il Pretelli ha poi voluto ringraziare anche il suo bambino che nonostante la distanza, allo scoccare della mezzanotte, è stato presente con una videochiamata: “Anche se a distanza il mio piccolo grande uomo è sempre con me“.