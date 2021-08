La Rai vorrebbe puntare su Milly Carlucci per un nuovo appuntamento televisivo il 9 ottobre. Scopri di cosa si tratta e perchè la televisione pubblica sta pensando a dei cambiamenti nel palinsesto.

La Rai starebbe rifinendo in questi giorni gli ultimi dettagli del palinsesto invernale, soprattutto in vista di quanto proporrà la rivale Mediaset. L’obiettivo, ovviamente, è vincere la battaglia degli ascolti televisivi, e soprattutto battere la più temuta avversaria, cioè Maria De Filippi ed i suoi Uomini e Donne, Tu Si Que Vales, C’è Posta per Te e Amici.

Ecco dunque che si sarebbe deciso di spostare il programma di Alessandro Cattelan, Da Grande, da sabato sera a domenica sera. Questo perchè cercherebbe di preservare l’esordio serale del conduttore evitando il confronto con Tu Si Que Vales. Secondo la Rai, infatti, Maria De Filippi si può battere solo schierando i personaggi più amati.

Milly Carlucci, cosa potrebbe fare il 9 ottobre sulla Rai

La Rai starebbe pensando di mettere in prima serata Milly Carlucci anche la serata del 9 ottobre. La storica conduttrice Rai starebbe cercando di far iniziare Ballando con le stelle una settimana prima. Nelle precedenti settimane, saranno altri importanti volti della televisione pubblica a condurre la guerra degli ascolti contro Maria De Filippi.

Il 18 settembre dovrebbe andare in onda una puntata più lunga del solito dei Soliti Ignoti di Amadeus, a cui dovrebbe seguire la trasmissione di un film. Il conduttore si vedrà impegnato anche il 25 settembre ed il 2 ottobre contro Tu Si Que Vales di Mediaset con il suo nuovo impegno musicale Arena 60, 70, 80.