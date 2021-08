Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, i fan sono furiosi: cosa sta succedendo – VIDEO

È successo in queste ore, i fan della coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono furiosi: non ci passano sopra e vanno in tendenza

ecco il video raga ho registrato in tempo #prelemi pic.twitter.com/whVceifiT3 — 𝑀𝒶𝓇𝓉𝒾𝓃𝒶 (@drinkthiscola) August 1, 2021

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli godono di un’ampia platea di fan pronti a supportarli in qualsiasi momento ed anche questa domenica l’hanno dimostrato. In particolare, la coppia è entrata in tendenza su Twitter a seguito di un intervento radiofonico da parte di Radio Norba per niente gradito ai fan dei Prelemi.

Come di consueto, durante il suo programma radiofonico, Antonio Malerba ha preso sottomano un articolo di giornale con protagonisti i due amati ex gieffini: i commenti non sono piaciuti affatto al fandom.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: Antonio Malerba scatena la guerra social

Nel corso del suo programma, in onda dalle 09:00 alle 13:00, Antonio Malerba si è lasciato andare a commenti sgradevoli circa la coppia del Grande Fratello: “Sono immagini che non vorremo mai vedere e che spero i bambini non stiano guardando”. Inoltre, rivolgendosi alla persone in collegamento ha aggiunto: “Dai, non ci inquadrare il culo della tipa”.

Tono e parole non hanno compiaciuto i fan della coppia che, immediatamente, sono insorti sul web. A farli arrabbiare ancora di più ci pensa l’account Twitter di Radio Norba che, piuttosto che spiegare il malinteso o scusarsi, hanno deciso di bloccare o cancellare i Tweet, stando agli utenti del social.