Giulia Salemi, la lettera che lascia tutti di stucco: parole da brividi – VIDEO

Giulia Salemi emoziona i suoi fans con una lettera strappalacrime dedicata a Pierpaolo Pretelli: “Mi rendi felice come non lo sono mai stata”

Per molti sembrava una storia montata, ma soprattutto un ripiego dopo che Elisabetta Gregoraci ha lasciato la casa più spiata dagli italiani. Parliamo degli ex gieffini Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due si sono incontrati nella casa del GF Vip 5 ed hanno approfondito la loro conoscenza dopo che la Gregoraci ha deciso di abbandonare il gioco per tornare da suo figlio Nathan. Con l’ex di Briatore, il Pretelli sembrava voler costruire un qualcosa che è venuto a mancare di li a poco.

Difatti, con la Salemi è scoppiato il vero amore che tutt’oggi prosegue anche al di fuori del reality più seguito sul piccolo schermo. La conduttrice televisiva è innamoratissima dell’ex velino i Striscia la Notizia e non si tira indietro quando deve esternare i suoi sentimenti. Dunque, perché non farlo anche nel giorno in cui Pierpaolo compie gli anni? Oggi, l’ex gieffino festeggia 31 anni e la sua ragazza non ha perso occasione per dedicargli un post davvero toccante. Le parole della Salemi hanno attraversato il cuore di tutti.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Temptation Island, che sorpresa: “Ci siamo rivisti e baciati”. Pace fatta?

Giulia Salemi, parole d’amore a Pierpaolo in occasione del suo 31esimo compleanno: che emozione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono diventati inseparabili. Sui social si mostrano sempre innamorati e felici. Oggi, in occasione del 31esimo compleanno di Pierpaolo, la persiana ha voluto dedicare una lettera davvero commovente al suo compagno. L’ex gieffina lo ha fatto su Instagram dove ha pubblicato un video che racconta la loro storia d’amore.

“Amore mio… Questa volta tocca a me… -Narra la Salemi -. Quindi adesso siediti e ascolta… Qualche mese fa mi fu chiesto in quella casa (che noi conosciamo molto bene) quale fosse l’ideale di uomo che vedevo al mio fianco per poter essere felice. Mi è capitato di rivedere quel momento a distanza di mesi e ho praticamente descritto, senza saperlo, e senza conoscerti ancora, quello che sei esattamente Tu oggi con me”.

Giulia spiega che l’ex gieffino l’ha stravolta rendendo speciale ogni singolo momento della sua vita: “I tuoi modi di fare sempre attenti, la tua dolcezza, la tua presenza costante nella mia vita, sia nei momenti felici che in quelli tristi, mi hanno dato la certezza di aver fatto la scelta giusta. Tu mi rendi felice Pier, ma felice come non lo sono mai stata e quasi non ci credo, stento a credere che in così poco tempo io stia vivendo una storia d’amore così intensa“.

Infine, la Salemi ha voluto ringraziare il suo ‘Pier’ per averle consentito di conoscere il piccolo Leo. Il Pretelli ha sin da subito aperto tutte le porte della sua vita alla bellissima conduttrice televisiva, senza farla “mai sentire fuori luogo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Amici 20, proposta di lavoro pazzesca per uno dei finalisti: “Si avvera il mio sogno”

“Sono fiera di quello che stai costruendo e raggiungendo per il tuo futuro e felice di condividere insieme a te i momenti più felici.. come questo compleanno… che spero sia solo il primo insieme. Ti amo tanto, Giulia..”