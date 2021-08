Uomini e Donne, duro colpo per Gemma Galgani: la star sarà un’altra

Manca ormai poco all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, e la redazione avrebbe deciso di puntare tutto su un’altra dama, che non è Gemma Galgani. Come la prenderà la diretta interessata? Ecco l’indiscrezione.

Isabella Ricci, arrivata nel programma Uomini e Donne come dama, ha subito conquistato il pubblico. Questo sia per la sua cultura, ma anche per la classe con cui si pone sempre verso gli altri, evitando di lanciarsi in delle ruffe televisive. Secondo Nuovo Tv, la redazione del programma vorrebbe puntare su di lei nella prossima stagione.

Isabella Ricci, che da poco è sbarcata sui social e vuole tentare la carriera da influencer, avrebbe già manifestato la sua intenzione di tornare a Uomini e Donne, anche come tronista, perchè vorrebbe continuare a cercare un compagno. Dall’altra parte, anche Gemma Galgani avrebbe la stessa intenzione di quella sua “rivale“.

Gemma Galgani ci sarà ancora a Uomini e Donne?

Secondo le indiscrezioni sulla nuova stagione di Uomini e Donne, Gemma Galgani sarà una delle protagoniste del Trono Over, ma il maggiore spazio sarà riservato a Isabella Ricci. Fra le due potrebbero esserci scintille: Isabella, infatti, ha dichiarato la sua intenzione di tornare per trovare un compagno, non per convincere Gemma di essere più brava di lei.

Dopo tante stagioni passate a Uomini e Donne, Gemma non è ancora riuscita a trovare l’amore, anche se il suo ex Marco Firpo ha dichiarato pubblicamente di aspettare solo il suo ritorno. Insomma, Gemma Galgani e Isabella Ricci sono tanto simili quanto diverse: moderne ed indipendenti, di classe, ma con uno stile contrapposto.

Ecco il messaggio che Isabella Ricci ha voluto lanciare ai suoi fan durante le vacanze: