Fortnite annuncia un nuovo supereroe: skin spettacolare per tutti

Altra novità in arrivo su Fortnite. Una nuova skin di un supereroe amatissimo sarà presto disponibile per tutti

Gli utenti si stanno interrogando proprio in queste ore sul misterioso conto alla rovescia che è apparso all’interno dell’isola di gioco di Fortnite. Con l’ultimo aggiornamento alla versione 17.21 del videogame, sembra che Epic Games abbia apparecchiato il tutto per un nuovo grande evento esclusivo.

Se sembrava quasi certo che il conto alla rovescia si riferisse al concerto di Ariana Grande, poco fa è uscito un nuovo possibile indizio che non lascia spazi a troppi equivoci. La Suicide Squad sta per tornare all’interno del battle royale e, dopo Harley Quinn, un altro amatissimo personaggio avrà la sua skin personale.

Oh yeah. #Fortnite fans prepare to get some dubs. @FortniteGame @idriselba pic.twitter.com/rlNQP0tk1l

— James Gunn (@JamesGunn) July 28, 2021