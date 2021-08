Calciomercato Inter, addio di un altro campionissimo: 90 milioni di euro per il cartellino del forte giocatore nerazzurro.

Lautaro Martinez è sul mercato. Il numero 10 nerazzurro potrebbe essere il secondo sacrificato in casa Inter. Nonostante la cessione onerosa di Hakimi al PSG, infatti, la società meneghina non ha tolto dal mercato gli altri pezzi pregiati presenti in squadra. Sono diversi i giocatori nerazzurri che hanno attirato l’attenzione di diversi top club europei, ma quello con maggior mercato è il Toro.

Arrivato all’Inter nell’estate 2018, il classe 1997 si è messo subito in luce mettendo a segno diversi gol nonostante nella gerarchia, davanti a lui ci fosse Mauro Icardi. Oggi è uno dei centravanti più apprezzati e ricercati sul mercato e per problemi di natura finanziaria, i nerazzurri sono pronti ad ascoltare le offerte dei possibili acquirenti.

Calciomercato Inter, Lautaro è sacrificabile: fissato il prezzo

Nonostante sia cedibile e abbia diversi ammiratori sparsi per l’Europa, nessun club si è ancora mosso per vie ufficiali. Un accordo per il rinnovo del contratto – in scadenza a giugno 2023 – non è stato ancora trovato e così il suo addio potrebbe concretizzarsi già in questa sessione di mercato.

Uno dei club interessati al Toro è l’Arsenal. Ci sono stati dei contatti tra i Gunners e l’entourage del calciatore, ma secondo quanto riportato da FcInterNews, la squadra di Mikel Arteta è stata scartata perché ritenuta non all’altezza del classe 1997.

Dall’Inghilterra altri club come Chelsea e Manchester City hanno chiesto informazioni ma, non garantendogli la titolarità, il suo entourage ha deciso di sentire altri club come Real e Atletico Madrid. I due club spagnoli, oltre che ad essere blasonati darebbero a Lautaro la possibilità di giocare titolare e quindi il suo addio potrebbe concretizzarsi solo i caso di offerte ufficiali da questi due club. L’Inter non fa sconti e lo valuta 90 milioni. Inoltre, non prenderà in considerazione l’idea di uno scambio.