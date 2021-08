Le anticipazioni di Grand Hotel mettono al corrente i telespettatori di numerosissimi colpi di scena.

Negli episodi di oggi, domenica 1 agosto, al Grand Hotel arriverà un nuovo protagonista. Si tratta di Agatha – ruolo interpretato da Carolina Lapausa -, una giovane scrittrice di romanzi gialli che soggiornerà nell’albergo dai mille misteri insieme a Lady. La scrittrice è alla ricerca disperata di un’ispirazione per il suo prossimo romanzo.

Alfredo sembra aver raggiunto il suo scopo diventando il direttore del Gran Hotel, ma la sua gioia è di breve durata. Nel momento in cui fa il suo primo discorso da direttore, la stampa rende pubblica la miseria della sua famiglia e Doña Teresa non gli renderà le cose facili.

Anticipazioni Grand Hotel, lo scopo è stato raggiunto: gioia di breve durata

La famiglia Alarcón celebrerà l’anniversario della morte di Don Carlos e all’evento prenderanno parte amici e parenti, tra cui Gonzalo, nipote di Dona Teresa. Dopo che Eusebio gli ha sparato, Javier è riuscito a sopravvivere ma rimane a letto convalescente. Belén sta ancora cercando un modo per andare via dall’hotel con suo figlio ma per questo ha bisogno di soldi. Disperata, decide di chiedere denaro a Diego in cambio del silenzio.

Per Alicia è molto difficile credere che sia Gonzalo l’assassino di suo padre, ma tutto indica che lo è. Il piccolo Alarcón decide di parlare con il cugino e scopre che Gonzalo ha detto solo una parte della verità. Diego, invece, continua a cercare l’amante della moglie, mentre non riesce a portare a termine ciò che aveva pianificato per il figlio di Belén.