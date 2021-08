Anticipazioni Beautiful, l’incredibile intreccio: matrimonio e triangolo

Le anticipazioni che arrivano dalle puntate americane di Beautiful rivelano degli inaspettati colpi di scena. La protagonista sarà Steffy e le sue vicende amorose, che saranno messe alla prova dall’arrivo di un’altra ragazza.

Steffy Forrester sarà al centro delle prossime puntate di Beautiful: le anticipazioni americane rivelano che sarà protagonista di incredibilli retroscena. Se nelle puntate italiane Steffy e Finn sono agli inizi della loro relazione, nelle puntate americane si vede il loro amore già sbocciato, tanto che i due sono convolati a nozze.

La coppia si è conosciuta grazie alla professione di lui: Steffy, infatti aveva bisogno di un medico e venne curata proprio da Finn. Tutto procederà a gonfie vele fino a quando Steffy darà alla luce il suo secondogenito. A quel punto, arriveranno i genitori di lui a trovare la coppia, e sembreranno emergere degli strani episodi sul passato burrascoso dello sposo.

Anticipazioni Beautiful: l’arrivo di Paris cambia tutto

Sarà incredibile quello che succederà fra Steffy e Finn quando Paris entrerà nelle loro vite. La ragazza, che è responsabile della Forrester Creations, andrà alla ricerca di una coinquilina quando sua sorella Zoe deciderà di trasferirsi a Parigi. Proprio allora, Steffy rimarrà colpita dall’abilità di Paris con i bambini.

Dal momento che Paris sembrerà avere difficoltà economiche nel pagarsi da sola un appartamento a Los Angeles, Steffy deciderà di ospitarla in casa. Che cosa cambierà fra il bambino, Finn e Steffy dopo l’arrivo di Paris? Si creerà un pericoloso triangolo fra loro, come già fatto in passato da Zoe?