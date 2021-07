Uomini e Donne, annuncio choc: “Gemma Galgani deve rimanere a casa”. Il giudizio piuttosto pesante sulla protagonista del programma di Maria De Filippi

L’abbiamo imparata a conoscere nei salotti di Barbara D’Urso, con diverse ospitate da opinionista di Gossip. Stiamo parlando di Karina Cascella, volto noto della Tv e sempre più popolare anche su Instagram. La 40enne di Aversa non ha usato mezze misure per commentare un programma che l’ha vista grande protagonista in passato, ovvero ‘Uomini e Donne’. Proprio grazie a Maria De Filippi la Cascella ha iniziato a costruire il suo personaggio e da lì non si è più fermata. Ora ha concentrato il suo giudizio su un’altra stella del salotto di Canale 5, ovvero Gemma Galgani. La tronista over non ha ancora trovato il vero amore, nonostante l’età e la lunga militanza davanti alle telecamere. In 10 anni a U&D nessuno sembra aver rapito veramente il suo cuore e anche le poche storie nate inizialmente con passione, sono via via naufragate senza speranze.

Uomini e Donne, il parere di Karina Cascella: “Gemma Galgani deve rimanere a casa”

Karina Cascella l’ha presa di mira con la solita schiettezza dichiarando sui social: “Forse sarebbe ora che stesse a casa sua. Mi sembra esagerato che continui a cercare il principe azzurro in tv”. L’opinionista è d’accordo con chi sostiene che ormai sia solo un modo per mantenersi al centro dell’attenzione davanti alle telecamere, senza un vero desiderio di trovare un sentimento genuino.

L’ex concorrente de La Talpa, ha voluto però affrontare anche il discorso relativo a Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, con la loro amicizia finita prematuramente. Dopo il Grande Fratello Vip 5 sembravano inseparabili e invece i due hanno rotto ben presto, non facendone mistero sui social.

Il giudizio ha toccato anche la mamma di Francesco, ovvero Alba Parietti, rea di “non farsi mai gli affari suoi”.

Per quanto riguarda la sua carriera, la Cascella ha svelato di non aver ricevuto nessuna richiesta di partecipazione alla prossima edizione del GF Vip. Evidentemente i piani degli organizzatori saranno altri.