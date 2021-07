Temptation Island, che sorpresa: “Ci siamo rivisti e baciati”. Pace fatta?

Dopo l’ultima edizione di Temptation Island, una coppia ha sorpreso tutti. Infatti dopo il presunto litigio i due si starebbero riavvicinando: i dettagli.

Durante l’ultima stagione di Temptation Island ha fatto scalpore la storia d’amore tra Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti. I due hanno creato non poco interesse, con la loro travagliata relazione che ha scaturito diverse reazioni sui social network. Infatti la donna 39enne aveva deciso di lasciare il programma dopo le effusioni di Tommaso con la tentatrice Giulia.

Dopo un mese dal termine del programma, Valentina ha deciso di riparlare sulla sua relazione con l’ex ragazzo. Infatti sui propri social la dama ha affermato di essere single, ma di aver riparlato con il suo ex. D’altra parte Tommaso ha rivelato senza troppi giri di parole: “A me piacciono le donne grandi poi. Io sento di stare ancora con Valentina, la amo“. Andiamo quindi a vedere le ultime relazioni di Tommaso sulla sua ex fidanzata.

Temptation Island, Tommaso rivela: “Sento di stare ancora con Valentina”

Durante la sua ultima intervista pubblica Tommaso Eletti ha deciso di parlare nuovamente della sua relazione con Valentina. Il giovane ragazzo ha rivelato un particolare dettaglio di coppia affermando: “Sono molto pentito e farò di tutto per tornare con lei. Poi ci siamo visti una seconda volta con Vale e ci siamo baciati, insomma siamo stati intimi, ok abbiamo fatto l’amore. Abbiamo una magia noi“.

Il tutto è arrivato durante l’ultima intervista al settimanale ‘Uomini e Donne‘, con il 20enne pronto a fare di tutto per conquistare la sua ex donna. Tommaso è convinto che i due ben presto saranno di nuovo insieme e più innamorati che mai. Il 20enne quindi ha ricordato di essersi pentito per l’avvicinamento a Giulia. Nell’intervista sul settimanale Eletti ha poi concluso: “Ce la metterò tutta per tornare con lei. Tra me e Valentina c’è un legame unico che è impossibile buttare via. Torneremo più innamorati che mai. A Valentina prometto che le starò sempre vicino e se torneremo insieme la nostra vita non sarà più come prima“.