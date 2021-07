Sneakers Rare, questo modello unico vale 18.000 euro: controlla subito!

Questo modello di sneakers rare vale una vera e propria fortuna. 18.000 euro per un pezzo unico nel suo genere

Il mondo del collezionismo continua a riservare sorprese. Oltre ai classici francobolli e alle monete, negli ultimi tempi sono emersi anche tanti altri “settori” piuttosto remunerativi. Si parla di sneakers rare, di videogiochi, di smartphone, di vinili e chi più ne ha più ne metta.

Tutti oggetti che i collezionisti vogliono e per i quali sono disposti a pagare cifre da capogiro. Il consiglio è di farvi un giro in rete e dare un’occhiata a tutto quello che riserva questo mondo immenso. Oggi vi parliamo di sneakers, probabilmente tra i settori più in auge e con guadagni monstre. Se avete queste scarpe in casa, il consiglio è di metterle subito in vendita: valgono 18.000 euro.

Sneakers rare, queste Nike costano 18.000 euro

Se siete appassionati di sneakers rare, probabilmente già saprete a grandi linee quanto i collezionisti sono disposti a spendere per portarsi a casa modelli unici ed introvabili altrove. Oggi vi parliamo delle Jordan x Dior Air Jordan 1, tra i modelli più amati e rari della storia. Presente un motivo con monogramma nato proprio dalla collaborazione col brand di lusso, il che rende il valore delle scarpe incredibilmente alto.

Andando sul portale dedicato Farfetch, potrete trovarle a poco meno di 18.000 euro! Ma se le avete voi, sappiate che potete guadagnare persino di più. Basta metterle in vendita nelle giuste piattaforme e, con un po’ di fortuna, potreste assistere ad un’asta a suon di migliaia di euro.