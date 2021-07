Royal Family, è arrivato il momento tanto atteso: non era mai successo!

Grandissima novità per la Royal Family. E’ in arrivo la serie animata ‘The Prince’: per la prima volta ci sarà una parodia animata della famiglia reale.

A grande sorpresa nelle ultime ore è uscito il trailer di ‘The Prince‘ su HBO Max. La serie è la prima parodia animata sulle vicende della Royal Family ed ha come obiettivo di raccontare in maniera inedita quanto succede tra i Windsor. Il protagonista sarà George ossia il primogenito di William e Kate, diventato famoso per le sue reazioni durante la finale di Euro 2020. Ovviamente per la serie non poteva mancare un cast stellare per le voci, in cui appariranno anche Orlando Bloom e Sophie Turner.

Quindi la serie è pronta a sbarcare sulla piattaforma streaming dell’emittente HBO Max, con il progetto che al momento non può ancora godere di una distribuzione italiana. ‘The Prince‘ sarà composta da dodici episodi che puntano a raccontare la Famiglia Reale inglese con irriverenza, ironia e comicità. Il piccolo George racconterà il tutto con i suoi occhi che non saranno del tutto ‘innocenti‘. Quindi il protagonista, più che sembrare un bambino di 8 anni, sembrerà un adulto fatto e finito.

Royal Family, arriva ‘The Prince’: tutti i dettagli della serie animata

Come si evince dal trailer, The Prince è un ritratto ironico, irriverente e scanzonato della famiglia reale più chiacchierata del globo. Infatti verranno dipinti vizi e difetti tutti descritti dagli occhi del piccolo George. La versione cartoon del principino ci accompagnerà tra i corridoi di Buckingham Palace descrivendo tutti i dettagli dei reali di Inghilterra. Infatti troveremo il padre William che si farà servire come un re, nonostante non lo sia ancora.

Poi vedremo anche Carlo che non vede l’ora di mettere mani sullo scettro, mentre la mitica Regina Elisabetta è pronta a tutto pur di tenersi stretto il suo titolo. Dopo le polemiche degli ultimi tempo, in molti attendevano una satira avanzata sulla famiglia Windsor. Inoltre senza ombra di dubbio verrà illustrata anche la vita di Harry e Meghan, con il principe in California ma sempre legato agli agi a cui il sangue blu l’ha abituato. Adesso si attende solamente una distribuzione italiana della serie, pronta a riscuotere un successo internazionale.