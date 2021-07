Netflix, agosto il mese della verità: tantissime novità per gli utenti

Il mese di agosto sarà decisivo per Netflix, pronto ad annunciare tantissime nuove uscite per gli utenti: ecco tutte le novità sulla piattaforma streaming.

Nelle ultime ore Netflix ha pubblicato il catalogo con tutte le nuove uscite per il mese di agosto. Come ogni mese, infatti, la piattaforma streaming aggiorna il catalogo a disposizione dei propri utenti. Troveremo serie tv attesissime come ‘La Direttrice‘ o il docu-film ‘Cocaine Cowboys‘. Ma saranno anche tantissimi i nuovi film come ad esempio ‘Beckett‘ con protagonista John David Washington dal 13 agosto o ‘Sweet Girl‘ con Jason Momoa in uscita il prossimo 20 agosto.

Sarà quindi un mese di agosto caldissimo per tutti gli abbonati alla piattaforma streaming video. Infatti il colosso di Red Hastings cerca sempre di offrire il catalogo più ampio a disposizione degli utenti per battere l’agguerrita concorrenza di Amazon Prime Video o Disney+. Andiamo quindi a vedere tutte le novità più calde per tutti gli utenti del servizio in abbonamento più famoso al mondo.

Netflix, il mese di agosto è ricco di novità: le serie ed i film più attesi dagli utenti

Agosto sarà un mese caldissimo anche per Netflix. Infatti tra le prossime uscite troveremo non solo grandissime novità, ma anche titoli senza tempo. C’è grande attesa per due contenuti originali della piattaforma di streaming video, stiamo parlando di ‘Cocaine Cowboys: The Kings of Miami‘. Dopo quindici anni dall’uscita del film diventato cult, il regista Billy Corben ha presentato una saga sui più famosi narcotrafficanti della Florida.

Tra i grandi titoli in uscita troviamo anche il film ‘Beckett‘, che vede John David Washington protagonista di un grande incidente in Grecia. L’attore che interpreterà il ruolo di Beckett si troverà coinvolto in un pericoloso complotto politico e sarà costretto a fuggire per sopravvivere. Il 20 agosto, invece, è il turno di Jason Mamoa con ‘Sweet Girl‘. La pellicola parla di un marito distrutto che vorrà vendicarsi della morte della moglie e nel frattempo dovrà anche difendere la figlia.

Lo stesso giorno uscirà anche ‘La Direttrice‘, una nuova esclusiva di Netflix che vedrà protagonista Sandra Oh. Tre giorni più tardi ci sarà l’ultima grande uscita per il mese di agosto con ‘The Witcher: Nightmare of Wolf. Lo spin-off è pronto a coinvolgere tutti gli appassionati della serie anime. Continua ad aggiornarsi quindi il catalogo di Netflix, sempre più ampio e pronto ad accontentare tutti gli utenti.