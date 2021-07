Mara Venier tornerà in Tv anche il primo agosto sulla Rai: c’è l’annuncio

Una delle conduttrici più amate dagli italiani, Mara Venier, ha tenuto compagnia al pubblico Rai con le repliche di Domenica In, trasmesse durante il mese di luglio. Ecco l’annuncio per il primo giorno di agosto, dove Mara potrebbe tornare in Tv.

In questi giorni, Mara Venier si trova a Roma, dove ha anche avuto un appuntamento di lavoro con il fotografo Gianluca Saragò. Nonostante il suo programma, Domenica In, si sia interrotto durante la pausa estiva, lei ha continuato a tener compagnia a centinaia di milioni di italiani con le repliche del suo programma.

Ogni domenica, infatti, nella fascia oraria dopo il pranzo sono andate in onda delle repliche di Domenica In della durata di un paio di ore ciascuna. Gli ascolti sono stati ottimi, tanto che la Rai ha preso anche una decisione che interrompe la consuetudine estiva nella trasmissione delle repliche dei programmi più amati.

Ecco una delle interviste di Mara Venier a Domenica In che è stata più apprezzata, quella a Belen Rodriguez:

Mara Venier rimarrà in Tv tutta l’estate? I dettagli

La Rai trasmetterà le repliche della trasmissione di Mara Venier, Domenica In, anche il primo di agosto. Questo interrompe la consuetudine secondo cui dopo le repliche a luglio di Domenica In, ad agosto vengano invece trasmesse di nuovo le puntate del programma Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini.

Non sono chiare le intenzioni della Rai riguardo la rimanente porzione dell’estate. Continuare a trasmettere Domenica In anche il primo di agosto sembra però un chiaro tentativo di testare se il pubblico italiano avrà voglia di continuare a farsi tenere compagnia dalla Zia Mara anche durante gli ultimi giorni dell’estate.