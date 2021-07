Maneskin, salta all’improvviso il concerto: arriva la spiegazione

Maneskin, salta all’improvviso il concerto della band romana in Belgio: arriva la spiegazione e non è un bel segnale per il futuro

Il ferro deve essere sempre battuto caldo e i Maneskin in questo momento sono bollenti. Da settimana hanno cominciato un tour promozionale che li sta portando in tutta Europa e giovedì 5 agosto avrebbero dovuto salire sul palco del Lokerse Feesten in Belgio. Ma all’improvviso è saltato tutto e la notizia sta allarmando i fan della band romana.

La spiegazione è dolorosa ma logica: Ethan Torchio, il batterista del gruppo, soffre di tendinite e quindi non può suonare anche se fisicamente sta bene. Ma le parole dei Maneskin sul loro profilo sono chiare: “Ethan ha una tendinite e non riuscirà a riprendersi in tempo per suonare per il concerto. Sta bene e si sta riposando, ma ha bisogno di stare un po’ di tempo senza suonare. Siamo davvero dispiaciuti di non poter essere lì con tutti voi, non vediamo l’ora di rivedervi e di divertici insieme”.

Maneskin, salta all’improvviso il concerto: intanto già programmati tutti i concerti per i prossimi mesi

Quello del Lokerse Festival di Lokeren è solo uno degli appuntamenti estivi all’estero per i Maneskin. Se tutto tornerà come da programmi, la banda romana sarà presente al Rock For People di Praga venerdì 13 agosto 2021. E successivamente al Ronquières Festival di Braine-Le-Comte in Belgio il 14, all’Open’er Park di Gdynia in Polonia il 19 agosto, al Paaspop Festival di Schijndel in Olanda il 4 settembre 2021. E poi al Novarock Pilot Festival di Vienna sabato 11 settembre 2021.

Sono state annunciate anche alcune tappe europee nel 2022, con il Rock Am Ring del Nurburgring e il Rock Im Park di Zeppelinfeld, sempre in Germania, sabato 4 e domenica 5 giugno 2022. Inoltre saranno al Tons of Rock di Haiden in Norvegia venerdì 24 giugno 2022.

E il pubblico italiano? Ce n’è per tutti: tredici date già sold out che partiranno da Roma martedì 14 e mercoledì 15 dicembre 2021 e toccheranno Milano, Casalecchio di Reno, Napoli, Firenze, Torino, Bari. Infine Verona sabato 23 aprile, in apertura della stagione dei grandi concerti 2022 all’Arena.