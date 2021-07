Laura Chiatti e Marco Bocci sempre più in crisi: l’ultimo gesto gela i fan

Sarebbe sempre più in crisi la coppia composta da Laura Chiatti e Marco Bocci. Nelle ultime ore un gesto ha gelato i fan: tutti i dettagli.

Sembrerebbe sempre più in crisi la storia d’amore tra Laura Chiatti e Marco Bocci. Infatti la coppia d’attori non sta affrontando un momento facile e sembrerebbe peggiorare giorno dopo giorno. In queste ore il settimanale ‘Nuovo‘ avrebbe lanciato la bomba inaspettata, con la star di ‘Squadra Antimafia’ che sarebbe andato via di casa. A rivelare il tutto ci avrebbe pensato una stretta conoscenza della Chiatti.

Infatti Bocci avrebbe scelto di trasferirsi momentaneamente altrove in attesa di una scelta definitiva. La fonte ha assicurato che da tempo i due stanno stanno conducendo una vita da separati. Inoltre secondo l’amica della Chiatti, Marco avrebbe lasciato la casa che condivideva in Umbria da circa tre mesi. L’uomo conviveva con la moglie e con i due figli Enea e Pablo. Andiamo quindi a ripercorrere il periodo nero attraversato dai due.

Laura Chiatti e Marco Bocci in crisi: la storia d’amore rischia di naufragare

La storia d’amore tra Laura Chiatti e Marco Bocci sembrerebbe essere in crisi, ma al momento i due preferiscono restare in silenzio sulle turbolenze che li hanno colpiti. Ci sono però degli indizi social che non sono passati inosservati agli occhi dei fan. Infatti in occasione del loro settimo anniversario, i due non si sono fatti una dedica pubblica. I due convolarono a nozze il 5 luglio 2014 e ben presto decisero di mettere su famiglia.

Al momento i due non hanno ancora spiegato i motivi della crisi, ma molto sembrerebbe essere condizionato dall’eccessiva gelosia dell’attrice bionda. D’altro conto la Chiatti non ha mai smentito il suo carattere a dir poco fumantino e passionale. Questa parte del suo carattere, però sarebbe stato accentuato da un presunto feeling tra Bocci ed una collega sul set. La complicità, infatti, avrebbe scaturito una nuova scenata di gelosia da parte dell’attrice. Adesso i due sembrerebbero essere addirittura ad un passo dal divorzio, vedremo se ci sarà a breve un’uscita pubblica.