Ivana Spagna, la cantante è disperata e mostra i danni ai suoi fan – VIDEO

La cantante Ivana Spagna ha condiviso delle immagini incredibili riguardo quello che è successo alla sua casa durante l’alluvione che ha colpito tutta la zona di Como negli ultimi giorni di luglio.

Ivana Spagna non ha mai fatto mistero di avere una casa sulla riva del lago di Como, a Blevio. In questi giorni in cui una pesante alluvione si è abbattuta sulle zone in cui abita, ha voluto documentare la gravità di quanto sta avvenendo attraverso dei filmati che ha condiviso con i suoi ammiratori.

LEGGI ANCHE >>> Ivana Spagna e quel tentativo di suicidio: racconto agghiacciante!

NON PERDERTI >>> Sardegna, trovato il corpo di un’anziana dispersa a seguito dell’alluvione

Grazie anche all’aiuto di alcuni amici di un ristorante vicino a casa sua, Ivana Spagna si è messa impermeabile e stilvali, e si è messa a raccogliere l’acqua che ha allagato il suo giardino. I danni sono gravi: inizialmente la cantante aveva un vero e proprio torrente che le scorreva davanti casa, e tutto ciò che aveva in giardino è rimasto impantanato nel fango.

Ecco uno degli ultimi video che Ivana Spagna ha condiviso riguardo l’alluvione a Como:

View this post on Instagram A post shared by Ivana Spagna (@ivanaspagnaofficial)

Non solo Ivana Spagna: anche George Clooney si preoccupa dei danni nella zona di Como

A seguito dell’alluvione su tutto il comasco negli ultimi giorni di luglio, una gran quantità di fango, ha invaso tutti i paesi della zona. In particolare, la superficie dell’acqua del lago di Como è rimasta completamente coperta in più punti da un’enorme mole di detriti legnosi: ci vorranno diversi giorni per rimuoverli ed il danno è pesante.

LEGGI ANCHE >>> Temptation Island, attimi di terrore in hotel: è scoppiato un incendio!

Anche George Clooney, che ha una casa a Laglio, è voluto intervenire a commentare il disastro naturale. Come ha confermato anche il sindaco del suo paese, Roberto Pozzi, l’attore hollywoodiano si trovava con la famiglia quando l’alluvione si è abbattuta sulle zone. Si è dunque impegnato a dare il suo sostengno a Laglio e alle zone circostanti.