GF Vip 6, matrimonio lampo prima del reality? Sembra tutto pronto per una clamorosa svolta nella vita di una delle concorrenti

Il cast del Grande Fratello Vip 6 è un cantiere aperto, anche se ci sono nomi più caldi di altri. Tra quelli più indicati ad entrare nella Casa a settembre, quando il reality ricomincerà a tenerci compagnia, c’è il nome di Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia da 4 anni fa coppia fissa con Lorenzo Amoruso, un passato da calciatore colme l’ex marito (e padre dei suoi due figli Nicolas e Francesco Pio) Francesco Cozza. E presto potrebbe arricare una svolta clamorosa.

Perché la coppia ha mostrato al settimanale ‘Di Più’ la location scelta per il matrimonio, senza però svelare la data. Una villa in Toscana, in mezzo al verde, ideale per una cerimonia del genere anche perché è di proprietà di Amoruso. Intanto però stanno vivendo a Roma e cementano la loro unione. Ma ora sorge spontanea la domanda: non è che stanno preparando il terreno per un matrimonio lampo prima del GF Vip 6?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sossio Aruta torna sull’incubo di Temptation Island: “Da dimenticare!”

GF Vip 6, matrimonio lampo prima del reality: è tutto pronto per il grande giorno

Manila Nazzaro intanto è una donna libera. Finalmente tutte le carte per il divorzio da Francesco ‘Ciccio’ Cozza, ex capitan della Reggina, sono a posto e la loro separazione è ufficiale. “Quando ho firmato le carte del divorzio – ha confessato lei a ‘Gente’ – ho organizzato una cena per festeggiare con gli amici. Perché per me e Lorenzo è stato l’inizio di una nuova sfida: da allora siamo liberi di fare quello che vogliamo”.

L’anello di fidanzamento è arrivato mesi fa ma “ogni volta che si parlava di matrimonio lui diceva: ‘Non si può, non hai ancora divorziato’. Ora però mi aspetto la proposta vera. La nostra sarà una scelta d’amore, non un obbligo”. Non è stato un periodo facile, perché era rimasta incinta e ha perso il bambino: “Per assorbire il colpo della perdita ci ho messo settimane e lacrime. Ma il cantiere non è stato chiuso”.