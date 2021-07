Elisabetta Gregoraci-Flavio Briatore, indiscrezione super: fan al settimo cielo. L’ex famosissima coppia potrebbe regalare una sorpresa

Chi non si ricorda della love story tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. I due sono stati insieme per oltre un decennio e hanno avuto Nathan Falco a coronare il loro amore (attualmente 11enne). Purtroppo per i fan, però, i due si sono separati ormai da tempo, prendendo strade diverse, pur rimanendo in rapporti accettabili. Questo almeno fino all’estate 2021, quando più che definirli accettabili verrebbe da dire che i rapporti sono di nuovo strettissimi. I due hanno scattato una splendida foto al mare a Capri, insieme come ai bei tempi. Il motivo per cui si siano incontrati durante queste vacanze non è dato saperlo ma in molti già sperano in una liaison.

Il 71enne imprenditore piemontese e la 41enne modella calabrese sembrano davvero affiatata nello scatto su Instagram. Abbracciati e sorridenti come ai vecchi tempi, mostrando una serenità che mancava da tempo.

Elisabetta Gregoraci-Flavio Briatore, indiscrezione super: di nuovo insieme a Capri

Il loro matrimonio risale al 2008 ed è andato avanti sino al 2017. Da lì in poi sono stati attribuiti diversi flirt ad entrambi ma mai nessuna relazione definitiva.

Anzi, come rivelato dalla Gregoraci durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, la coppia si era riunita durante il primo lockdown. Un periodo in cui Briatore le aveva chiesto nuovamente di sposarlo, confidando un amore mai sopito. Ora bisognerà vedere cosa ne pensa la diretta interessata, affiancata ultimamente dal pilota automobilistico Stefano Coletti, 33 anni, come mostrato sui social. I fan sperano che l’amore alla fine trionfi.