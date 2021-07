Covid, in Campania obbligo di mascherina all’aperto: le nuove restrizioni

Covid, in Campania è stato prorogato l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Ecco tutte le nuove restrizioni

Preoccupano il Covid e la variante Delta, che sta portando ad un importante aumento dei casi (soprattutto) tra i non vaccinati con doppia dose. In Campania, poco fa il governatore Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza con altre restrizioni che resteranno in vigore dall’1 al 31 agosto.

Prorogato l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, in situazioni dove non può essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si presentano rischi di assembramenti o affollamenti. “L’obbligo rimane in ogni luogo non isolato, nonché nelle file, code, mercati fiere o altri eventi. Stesse regole anche per trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, navi e battelli” si legge nell’ordinanza.

Covid, le nuove restrizioni in Campania: ecco cosa cambia

Nuove restrizioni anti Covid in vigore in Campania a partire da domani 1 agosto e fino al 31 del mese. Oltre all’obbligo della mascherina all’aperto, confermato anche il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche a partire dalle ore 22 e fino alle 6. Per ciò che riguarda lo svolgimento di spettacoli, concerti ed eventi pubblici e aperti al pubblico, invece, saranno adottate misure per scongiurare assembramenti e situazioni di rischio sanitario da parte delle autorità competenti.

Come specificato all’interno dell’ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca, comunque, le misure e le specifiche prescrizioni verranno stabilite in base alle caratteristiche dei luoghi e dei singoli eventi. L’obiettivo è quello di limitare il più possibile l’espandersi del virus e mantenere un numero di nuovi positivi giornalieri gestibile.