Carlo Conti, fantastica novità: gli italiani sono meravigliati

Grande successo per il conduttore televisivo Carlo Conti. Ancora una volta conquista il primo gradino sul podio: che spettacolo

Grande successo per Carlo Conti che ancora una volta conquista una grande vittoria. Il conduttore televisivo, nella serata di venerdì 30 luglio, ha battuto Canale Cinque con la replica di Top Dieci in onda su Rai1. Conti ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo 2.194.000 telespettatori pari al 15% di share. Un risultato che ha sorpreso gli italiani.

Difatti, nonostante il programma fosse in replica, ha avuto la meglio sul debutto di ‘Ines dell’Anima Mia’, come dicevamo, in onda su Canale Cinque. La serie tratta dal romanzo di Isabel Allende ha interessato 1.597.000 spettatori pari al 10.7% di share. Risultati bassi che hanno visto ancora una volta trionfare Carlo Conti al timone di Top Dieci. Ma veniamo ai risultati ottenuti dalle altre reti.

Conti ha avuto la meglio sul debutto di ‘Ines dell’Anima Mia’ con la replica di Top Dieci in onda su Rai1. Un risultato pazzesco che ha lasciato gli italiani senza parole. Ma veniamo adesso ai risultati registrati nella serata di ieri, venerdì 30 luglio, dalle altre reti. In onda su Italia 1 Chicago P.D. ha intrattenuto 1.227.000 telespettatori pari all’8.2%. Su Rai2 Il Circolo degli Anelli ha interessato 906.000 telespettatori ottenendo il 6.1% di share.

Rai3 ha proposto La Grande Storia raccogliendo 780.000 telespettatori con uno share del 4.9%. Su Rete4 Terzo Indizio ha interessato 692.000 spettatori pari al 4.6% di share. La7 ha proposto Un Povero Ricco, seguito da 572.000 spettatori con uno share del 3.6%. Su TV8 Italia’s Got Talent – Best Of ha interessato 314.000 spettatori con il 2% di share. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è stato seguito da 259.000 telespettatori pari all’1.6% di share.