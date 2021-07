Calciomercato Milan, pronto un colpo per l’attacco: lo manda Mbappè. Maldini e Massara stanno studiando le alternative a Kaio Jorge

Il Milian continua a guardarsi intorno per completare la sua rosa. L’obiettivo trequartista è ormai dichiarato da tempo e si oscilla tra i sogni Luis Alberto e Ziyech e la pista concreta Vlasic. Il talento del CSKA Mosca, valutato 20 milioni, può arrivare prima di ferragosto, ma nel frattempo Maldini e Massara provano a vedere se è possibile centrare qualcosa di meglio. Non lasciano nulla di intentato anche per quanto concerne l’attacco, con il braccio di ferro per Kaio Jorge che va avanti con la Juventus. Il ragazzo brasiliano non potrebbe liberarsi a parametro zero, come confermato dai dirigenti del Santos, avendo un contratto in essere fino al 2023. Servono 15 milioni per portarlo in Europa, molti di più dei 6 messi sul piatto dal ‘Diavolo‘. Proprio per questo l’obiettivo potrebbe cambiare e si punta a pescare nuovamente in Francia. Dopo aver preso Fodè Ballo-Tourè dal Monaco come vice Theo Hernandez, i rossoneri hanno sul taccuino un altro profilo molto interessante.

Calciomercato Milan, pronto un colpo per l’attacco: Randal Kolo Muani

Ricky Massara ha messo in cima alla lista dei desideri Randal Kolo Muani. Il francese, classe ’98, è concittadino (e coetaneo) di Kylian Mbappè e con il fenomeno del Psg condivide anche il ruolo. Attaccante di movimento e gran fisico, si è affermato quest’anno nel Nantes con 9 gol e 8 assist in 37 partite nell’ultima Ligue 1.

Il ragazzo di origine africana, ha saputo superare diverse difficoltà in passato, come la sindrome di Osgood-Schlatter, un problema relativo alla crescita del ginocchio sviluppata in giovanissima età. In Italia aveva fatto dei provini anni fa con Vicenza e Cremonese senza però strappare un contratto. Ora invece la sua crescita sembra arrivata al punto giusto e a Milanello se ne sono accorti. Il Nantes lo valuta una decina di milioni di euro e si può trattare per una formula di prestito con diritto di riscatto. Se il rilancio che verrà tentato in queste ore per Kaio Jorge dovesse andare a vuoto, Muani sarebbe in pole position per completare il roster di attaccanti a disposizione di Pioli, dietro a Ibrahimovic e Giroud.