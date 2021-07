Calciomercato Juventus, affare in dirittura d’arrivo: Allegri accontentato! Cherubini e Nedved chiuderanno in queste ore la trattativa

Il mercato della Juventus ha subito un’accelerazione decisiva in questa settimana. Cherubini e i suoi collaboratori hanno individuato i due profili necessari a rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri, che nel frattempo sta valutando alcuni profili. Il tecnico toscano è rimasto molto soddisfatto dall’atteggiamento di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, completamente a disposizione del gruppo e meno prime donne del solito. L’argentino sta cercando la migliore condizione fisica dopo il problema muscolare accusato il primo giorno e sembra davvero motivatissimo.

Dal canto suo il fenomeno portoghese ha abbandonato ogni idea di lasciare Torino e si è convinto a sposare il progetto bianconero per un’ultima stagione. Manca ancora qualcosa però in attacco e per questo la ‘Vecchia Signora’ sta definendo l’arrivo del talento brasiliano Kaio Jorge. Dopo un braccio di ferro con il Milan, i torinesi sembrano aver avuto la meglio e come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport l’accordo è stato raggiunto.

Calciomercato Juventus, affare in dirittura d’arrivo: tutto fatto per Kaio Jorge

Il classe 2002 potrebbe arrivare in Italia ad agosto, anticipando quindi l’iniziale data fissata per gennaio. Questo perchè la Juventus è disposta a pagare un leggero indennizzo al Santos, garantendosi quindi il cartellino già nella finestra estiva. Al 19enne verranno garantiti 1,5 milioni di euro l’anno per cinque stagioni. Sistemato l’attacco con un profilo giovane, i bianconeri contano di chiudere al più presto anche la vicenda Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo dovrebbe raggiungere Vinovo per una cifra intorno ai 35 milioni. Al momento non è chiaro se oltre a Dragusin verrà inserito qualche altra pedina della primavera, ma di sicuro non verranno concessi sconti. I neroverdi prenderanno una cospicua parte subito, mentre il resto dovrebbe essere garantito con l’obbligo di riscatto. Sistemato anche il centrocampo si aspetterà di ricevere offerte per gli esuberi prima di realizzare magari un altro colpo entro il 31 agosto.