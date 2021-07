Calciomercato Inter, colpaccio a centrocampo: Inzaghi può sorridere

Calciomercato Inter, il colpo a centrocampo è ormai in dirittura d’arrivo. Ballano solo circa 2 milioni di euro per la chiusura

Dopo l’arrivo di Hakan Calhanoglu a parametro zero, l’Inter si prepara a piazzare un altro colpaccio a centrocampo. Nonostante le difficoltà economiche che stanno costringendo il club ad un calciomercato più tranquillo, l’idea di Marotta ed Ausilio è quella di fare il possibile per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

C’è un giocatore ormai prossimo a vestire la maglia dell’Inter, un rinforzo a lungo richiesto dall’ex allenatore della Lazio e che potrebbe arrivare alla Pinetina già settimana prossima: Nandez del Cagliari. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, ormai la distanza tra i due club per l’intesa finale è minima. Ballano circa 2 milioni di euro, ma a breve dovrebbe esserci l’incontro definitivo per sbloccare il tutto.

Calciomercato Inter, si continua a lavorare anche per Bellerin

Il possibile acquisto di Nandez potrebbe rivelarsi molto utile per Simone Inzaghi. L’uruguaiano è infatti conosciuto anche e soprattutto per la sua duttilità, che gli permette di giocare come interno ma anche sulla fascia. Vista la partenza di Achraf Hakimi direzione PSG, l’ex allenatore della Lazio potrebbe pensare di metterlo proprio a destra. In realtà, la dirigenza sta comunque continuando a lavorare per portare a Milano almeno un esterno puro, che possa garantire corsa e sostanza in attacco come in difesa.

Il nome caldo continua ad essere quello di Hector Bellerin dell’Arsenal, con i Gunners che hanno aperto al prestito. C’è da risolvere il nodo ingaggio col giocatore, che ha comunque già dato l’ok ad un trasferimento in Serie A.